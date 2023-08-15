Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden Tutuklama

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir kişi tutuklandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, şüphelinin evinde ve üzerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve satışa hazır malzemeler ele geçirildi.