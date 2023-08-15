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Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden Tutuklama

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Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir kişi tutuklandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, şüphelinin evinde ve üzerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve satışa hazır malzemeler ele geçirildi.

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele dahilinde çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.D.'yi satışa hazır 20 fişek halinde 13,59 gram metamfetamin maddesi ile yakalayarak gözaltına aldı. E.D.'nin ikametinde yapılan aramada, satışa hazır 94 fişek halinde 70,5 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi, 9 kapsül sentetik ecza ve 2 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat ele geçirdi. Gözaltına alınan E.D., bugün çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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