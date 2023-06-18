Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden Tutuklama

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 2 kişi mahkemece tutuklandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takip ettikleri bir aracı İlkadım ilçesi Samsun-Ankara karayolu üzerinde kovalamaca sonucu yakaladı. Araçta yapılan aramada 198 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan D.S. ve M.L. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN