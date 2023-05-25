Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 8 kişi adliyeye sevk edildi

SAMSUN Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 8 kişi uyuşturucu ticaretinden adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik bir süredir devam eden çalışmalar kapsamında il merkezinde pazartesi sabahı eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerle bağlantılı olarak yapılan aramalarda 60,97 gram metamfetamin maddesi, 1,12 gram sentetik kannabinoid maddesi, 3,71 gram esrar maddesi, 44 adet ecstasy hap, 583 kapsül sentetik ecza, 2 adet hassas terazi, 8 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat, 3 adet tüfek, 24 adet tüfek kartuşu ve 45 adet tabanca fişeği ele geçirdi.

Polisteki sorgusu tamamlanan 1'i kadın 8 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. 8 şüpheli, soruşturmayı yürüten savcı tarafından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.