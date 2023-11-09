Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden 13 Yıl 9 Ay Hapis Cezası

Samsun'da uyuşturucu ticareti yapan bir kişi mahkemece 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca adli para cezası da verildi.

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden yargılanan bir kişi mahkemece 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden tutuklanan V.K. ile tutuksuz olan M.K. ve F.K. adlı kadının yargılanmaları sona erdi. Samsun 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın son duruşmasında V.K., "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve ayrıca 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. V.K.'nin tutukluluk halinin devamına karar verildi. F K. ve M.K.'nin ise beraatlerine hükmedildi. - SAMSUN