Üye Girişi
Haberler
Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Yaptığı İddia Edilen Kişi Tutuklandı

Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Yaptığı İddia Edilen Kişi Tutuklandı

Güncel Haberler

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip ve çalışmalar sonucu uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen H.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Sorgulanmasının ardından Samsun Adliyesine sevk edilen H.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip ve çalışmalar sonucu uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen H.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Sorgulanmasının ardından Samsun Adliyesine sevk edilen H.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Uyuşturucu Ticareti Samsun Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title