Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli A.D. (55), gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen A.D.'nin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, şüphelinin İlkadım ilçesindeki evine operasyon düzenledi. Evde ve binanın çatı katında yapılan aramalarda 1 kilo 40 gram esrar, 100 gram esrar tohumu, 1 ruhsatsız tabanca ve 7 mermi ele geçirildi. Olaya ilişkin A.D., gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.