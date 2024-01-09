Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı
Samsun'un İlkadım ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelinin ikametinde yaptıkları aramada 360,29 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu imalatında kullanılan madde ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli adli makamlara teslim edildi.
Samsun'un İllkadım ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, O.T'nin uyuşturucu ticareti yaptığı istihbaratı üzerine çalışma yürüttü.
Ekipler, şüphelinin ikametinde yaptıkları aramada 360,29 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu imalatında kullanılan madde ele geçirdi.
Gözaltına alınan O.T, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.