Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Kişi Yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde uyuşturucu ticareti yapmak suçundan kesinleşmiş cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı. Şüpheli araçta yapılan aramada uyuşturucu madde bulunmadı.

Samsun'un Atakum ilçesinde uyuşturucu ticareti yapmak suçundan kesinleşmiş cezası bulunan kişi yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükoyumca Mahallesi 5226 Sokak'ta yaptıkları uygulama sırasında şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Ekipler, araç sürücüsü M.Ö'nün iki ayrı suçtan aranmasını olduğu ve "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 9 yıl 1 ay kesinleşmiş cezası bulunduğunu tespit etti.

Ehliyetsiz araç kullanmaktan M.Ö. ile aracın ruhsat sahibine toplam 16 bin 380 lira para cezası uygulandı.

M.Ö, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.