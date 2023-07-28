Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Kişi Tutuklandı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde yapılan bir aramada uyuşturucu ele geçirilen bir kişi, uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı.
Samsun'da şüphe üzerine üzerinde yapılan aramada uyuşturucu ele geçen bir kişi "uyuşturucu madde ticareti " suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlyasköy Şehit Mesut Yılmaz Polis Merkezine bağlı ekipler,şüphe üzerine üzerinde atama yaptıkları H.C.A isimli şahıstan 51 gram metamfetamin maddesi ele geçrirdiler. Gözaltına alınan H.C.A., Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Sorgulanmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen H.C.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN