Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'da bir kişi uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele dahilinde çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu ticareti yaptığı" iddia edilen K.A'yı (23) gözaltına aldı. K.A.'nın adresinde yapılan aramada sentetik ecza adlı uyuşturucu hap ele geçirildi.

K.A., uyuşturucu ticaretinden bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN