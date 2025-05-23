Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Şüpheli Gözaltına Alındı
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Samsun'da polis, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen iki kişiyi gözaltına aldı. İlkadım ilçesinde yapılan operasyonda 107 gram sentetik kannabionid ve 5 bin sentetik hap ele geçirildi.

SAMSUN'da 2 ayrı operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 2 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında yapılan çalışmalarda, İlkadım ilçesinde uyuşturucu sattığı değerlendirilen T.A. (28) adlı kadının evine operasyon düzenledi. Aramada 107 gram sentetik kannabionid ele geçirildi. T.A., gözaltına alındı. İlçedeki bir başka operasyonda ise evinde 5 bin sentetik hap ele geçirilen F.Ç. (34), 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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