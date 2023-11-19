Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 3 Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen iki ayrı operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen iki ayrı operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki ayrı operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 kişiyi gözaltına aldı. Uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheliler, polisteki sorgulanmalarının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN