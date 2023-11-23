Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'da meydana gelen 2 ayrı olayda uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 2 kişi gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ve İlkadım ilçelerinde gerçekleştirdikleri operasyonlarda S.G. ve C.D.'yi metamfetamin ile yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler Samsun Adliyesine sevk edildi.

Samsun'da meydana gelen 2 ayrı olayda uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesi Denizevler Mahallesi'nde S.G.'yi bir miktar metamfetamin ile yakaladı. Narkotik polisi, İlkadım İlçesi İlyasköy Mahallesi'nde bir eve yaptığı operasyonda C.D.'yi bir miktar metamfetamin ve hassa terazi ile birlikte yakaladı.

Gözaltına alınan 2 ayrı kişi uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN