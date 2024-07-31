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Samsun'da Uyuşturucu Ticareti ve Yağma Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

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Samsun'da uyuşturucu ticareti ve yağma suçlarından 25 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan A.K., polis tarafından yakalandı.

SAMSUN'da, uyuşturucu ticareti ve yağma suçundan 25 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan A.K. (28), polis tarafından yakalandı.

Samsun Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 'aranan şahıslara yönelik' çalışma başlattı. Uyuşturucu ticareti, yağma ve silah kanununa muhalefet suçlarından 25 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K., İlkadım İlçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yakalandı. A.K., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Samsun Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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