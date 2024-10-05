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Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Şüphesi: 500 Gram Skunk Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Şüphesi: 500 Gram Skunk Ele Geçirildi
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Bafra ilçesinde düzenlenen operasyonda, kaputuna gizlenmiş 500 gram skunk bulunan otomobilin sürücüsü E.F. gözaltına alındı.

SAMSUN'un Bafra ilçesinde, kaputuna gizlenmiş 500 gram skunk ele geçirilen otomobilin sürücüsü E.F. (22), gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bafra Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.F.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, takip ettikleri E.F.'nin kullandığı otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramalarda, otomobilin kaputuna gizlenmiş 500 gram skunk ele geçirildi. Otomobilin sürücüsü E.F. yakalanıp, gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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