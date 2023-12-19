Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 23 Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun'da gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu ticareti yapan 23 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise birçok uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 23 şüpheli gözaltına alınırken, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 1 kilo 270,60 gram metamfetamin, 873,80 gram sentetik kannabinoid, 244,02 gram esrar, 3 bin 191 sentetik ecza, 6,04 gram skunk, 2,05 gram kokain, 2 ecstasy, 7 esrarlı sigara, 6 hassas terazi, 26 uyuşturucu madde kullanım aparatı, 5 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 40 tabanca fişeği, 3 tüfek kartuşu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 50 lira ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.