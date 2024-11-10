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Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 1 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 1 Gözaltı
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Samsun'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı. Narkotik ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığına dair ihbar üzerine İlkadım ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi.

Samsun'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine merkez İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Ekiplerce adreste yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda S.G. (38) gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel
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