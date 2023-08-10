Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Davalarında Cezalar Verildi

Samsun'da 3 ayrı davada uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan 4 kişiye ceza yağdı. Mahkeme, tutuklu olan Hasan D. ve Abdulkerim S.Y.'ye 12 yıl 6'şar ay hapis ve 25'er bin lira adli para cezası verirken, Ali Y. ve Ozan Ö.'ye ise 5'er yıl hapis ve 10'ar bin lira adli para cezası vererek tahliyelerine karar verdi.