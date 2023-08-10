Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Davalarında Cezalar Verildi
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Samsun'da 3 ayrı davada uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan 4 kişiye ceza yağdı. Mahkeme, tutuklu olan Hasan D. ve Abdulkerim S.Y.'ye 12 yıl 6'şar ay hapis ve 25'er bin lira adli para cezası verirken, Ali Y. ve Ozan Ö.'ye ise 5'er yıl hapis ve 10'ar bin lira adli para cezası vererek tahliyelerine karar verdi.
Samsun'da 3 ayrı davada uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan 4 kişiye ceza yağdı.
Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 2 ayrı davada, 'uyuşturucu ticareti' suçundan tutuklanan Hasan D. ve Abdulkerim S.Y. 12 yıl 6'şar ay hapis ve 25'er bin lira da adli para cezasına çarptırılarak tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Aynı mahkemede yine 'uyuşturucu' suçundan yargılanan Ali Y. ve Ozan Ö., 5'er yıl hapis ve 10'ar bin lira adli para cezasına çarptırılırken, kararla birlikte tahliyelerine karar verildi. - SAMSUN