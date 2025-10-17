Haberler

Samsun'da Uyuşturucu Teslimatı Çöp Konteynerine Yapıldı

Samsun'da Uyuşturucu Teslimatı Çöp Konteynerine Yapıldı
Samsun'da uyuşturucu şüphelilerinin, teslimatı çöp konteynerine bıraktıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı. 4 şüpheli gözaltına alındı, operasyonlarda 6 bin 937 sentetik hap ve silahlar bulundu.

SAMSUN'da uyuşturucu şüphelilerinin teslimatını çöp konteynerine koyarak yaptığı anlar, çevredeki binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı iddiasıyla M.K.D.'yi (25) takibe aldı. Şüphelinin, hafif ticari araçla gelip çöp konteynerine uyuşturucu bıraktığı tespit edildi. Yaklaşık 10 dakika sonra bölgeye gelen 3 kişinin yüzlerini gizleyerek konteynerin yanında oyalandıktan sonra poşetleri çöpten alıp araçlarının arka koltuğuna koydukları belirlendi. Ekipler, uyuşturucuyu teslim alan şüphelilerin S.E.Ç. (21), M.Y.Ç. (25) ve A.K.D. (22) olduğunu tespit etti. Polis, şüphelilerin Atakum ilçesindeki evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Aramalarda 6 bin 937 sentetik hap, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve 12 tabanca mermisi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyete götürüldü. Şüphelilerin, teslimatı çöp konteynerine yaptığı anlar, çevredeki binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
