Samsun'da Uyuşturucu Taşımacılığı: Otobüs Tuvaletinde 2 Kilogram Ele Geçirildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde, yolcu otobüsünün tuvaletine gizlenmiş 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 zanlı yakalandı ve uyuşturucunun nakli amacıyla otobüsün kullanıldığı belirlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kente uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Ekipler, İlkadım ilçesinde şüpheli Ş.Y. (43) idaresindeki yolcu otobüsünü durdurdu. Narkotik dedektör köpeği Şila'nın desteğiyle yapılan aramada, otobüsün tuvalet bölümüne gizlenmiş 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İncelemelerde, aracın yolcu taşımadığı ve yalnızca uyuşturucu madde nakli amacıyla Samsun'a getirildiği belirlendi.
Dikkat çekmemek için şehirler arası yolcu otobüsünü özel olarak kullandığı tespit edilen Ş.Y, gözaltına alındı.