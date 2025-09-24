Samsun'da Uyuşturucu Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı
Samsun'da, uyuşturucu madde ticareti suçundan kesinleşmiş 16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan E.Ş., Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, işlemleri sonrasında cezaevine teslim edildi.
Samsun'da hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ş'yi (39) İlkadım ilçesinde saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel