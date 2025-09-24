Haberler

Samsun'da Uyuşturucu Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı

Samsun'da, uyuşturucu madde ticareti suçundan kesinleşmiş 16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan E.Ş., Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, işlemleri sonrasında cezaevine teslim edildi.

Samsun'da hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ş'yi (39) İlkadım ilçesinde saklandığı adreste yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
