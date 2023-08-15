Samsun'da Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı
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Samsun'da uyuşturucu satmakla suçlanan Ercan Demircioğlu tutuklandı. Polis tarafından yapılan operasyonda metamfetamin ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
SAMSUN'da uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan Ercan Demircioğlu, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün bir süredir takibe alınan Ercan Demircioğlu'nu gözaltına aldı. Üst aramasında 20 fişek halinde 13,59 gram metamfetamin bulunan Demircioğlu'nun adresinde de arama yapıldı. Evdeki aramada, satışa hazır 94 fişek halinde 70,5 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, 9 kapsül sentetik ecza ve 2 uyuşturucu madde kullanımı aparatı ele geçirildi. İşlemleri tamamlanıp, adliyeye sevk edilen Demircioğlu, tutuklandı.(DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel