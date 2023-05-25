Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında bir şüpheli tutuklandı. Aramada, fide kaplarında ve saksılara ekili 391 kök kenevir fidesi, 2 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait fişekler ele geçirildi.