Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında bir şüpheli tutuklandı. Aramada, fide kaplarında ve saksılara ekili 391 kök kenevir fidesi, 2 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait fişekler ele geçirildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında bir şüpheli tutuklandı.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, Meşelitürkmenler Mahallesi'nde B.Ç'ye ait evde arama yaptı.

Aramada, fide kaplarında ve saksılara ekili 391 kök kenevir fidesi, 2 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait fişekler ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Samsun Seçim Sonuçları
Samsun Yerel Seçim Sonuçları 2019
Samsun Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

Hisarcık Samsun Bafra Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title