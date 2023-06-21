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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı salıverildi

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı salıverildi

Güncel Haberler

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "Dur" ihtarına uymayan M.Y, yaya olarak kaçtı. Ekiplerin Çilhane Mahallesi'nde yakaladığı zanlı, elindeki poşeti otoparkın bahçesine attı.

Poşette 5,75 sentetik uyuşturucu ile 6,04 kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Y, emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

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