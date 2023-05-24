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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun- Ankara kara yolunda uygulama noktasında şüphelendikleri E.A. yönetimindeki araçta arama yaptı.

Aramada 103 gram metamfetamin ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 15 bin 200 lirayı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel

İlkadım Ankara Samsun Güncel Haberler

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