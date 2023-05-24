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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun otobüs terminalinde İstanbul'dan döndüğü belirlenen K.U. isimli kadından şüphelendi.

Şüphe üzerine kadının üzerinde ve eşyalarında arama yapan ekipler, 8 bin 967 sentetik ecza hap, 0,15 gram metamfetamin ve uyuşturucu madde kullanımına yarayan aparat ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel

Emniyet Müdürlüğü İlkadım Samsun Güncel Haberler

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