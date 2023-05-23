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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu sattığı tespit edilen H.Y'yi takibe aldı.

H.Y'nin kullandığı aracı durduran ekipler, şüphelinin üzerinde, aracında ve ikametinde yaptıkları aramada, 4 paket halinde 390 gram skunk ile 1850 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Samsun Güncel Haberler

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