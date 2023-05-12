Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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Samsun'un Alaçam ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Samsun'un Alaçam ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde şüpheliler İ.Ü. ve M.P'nin, kent merkezinden Alaçam ilçesine uyuşturucu götüreceği bilgisini aldı.
Ekipler, şüphelilerin bulunduğu aracı Alaçam ilçesi Yukarıelma Mahallesi'nde durdurdu. Araçtaki aramada 73 gram sentetik uyuşturucu, 52 sentetik ecza hapı ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Olaya ilişkin araçtaki söz konusu 2 kişi gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.Ü. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.