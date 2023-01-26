Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı Güncel Haberler Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı. Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı. Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığınca, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri ve Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler, uyuşturucu sattığı değerlendirilen şüphelilerin ikametlerinde yaptıkları aramalarda 52 gram metamfetamin, 102 gram esrar, 35 sentetik ecza hap, 6 uyuşturucu içme aparatı, 4 hassas terazi, 5 silah, 126 fişek, 2 bıçak, 20 cep telefonu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 105 bin lira para ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerden İ.T, A.T, E.Ç, B.D. ve E.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. B.Ü, A.Ö. ve T.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güncel Kaynak: AA / Yaşar Karaman Cumhuriyet Çarşamba Samsun Güncel Haberler

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