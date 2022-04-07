Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde tespit edilen bir ikamette uyuşturucu imalatı yapıldığı ve irtibat kurulan kişilere satış yapıldığı bilgisini alan ekipler, adrese operasyon düzenledi.

Adresteki aramada, 1 kilo 247 gram sentetik uyuşturucu, sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan 838,22 gram sıvı ham madde, uyuşturucu madde seyreltmek için kullanılan 6 şişede toplam 500 mililitre aseton ve 2 ampul içinde 10 mililitre çözelti, hassas terazi, plastik eldiven, sprey şişesi, kova ve benzeri çok sayıda materyal, 17 kapsül sentetik ecza, uyuşturucu hap, esrarlı sigara, 2 ruhsatsız tabanca ve 62 fişek, kurusıkı tabanca ve buna ait 45 fişek ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 680 lira ele geçirildi.

Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.???????

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.