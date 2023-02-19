Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı Güncel Haberler Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir zanlının uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Ekipler, A.B.'ye ait adreste yaptıkları aramada, hassas terazi, uyuşturucu aparatı, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve kenevir tohumu ele geçirdi. Gözaltına alınan A.B, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Kaynak: AA / Güncel Hisarcık Samsun Bafra Güncel Haberler

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