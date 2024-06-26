Samsun'da uyuşturucu operasyonunda tutuklama

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yaylageriş Mahallesi'nde M.D'nin (62) ev ve eklentileri ile bahçesinde arama yapıldı.

Aramada 151 kök kenevir bitkisi, 40 gram kubar esrar ve 163 tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.