Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Operasyonda 1 kilo 55 gram kokain, 855 sentetik ecza hapı ve iki hassas terazi ele geçirildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüpheliye ait Atakum ilçesi Güzelyalı ve Körfez mahallelerindeki adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada 1 kilo 55 gram kokain, 855 sentetik ecza hapı ile iki hassas terazi ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Zülkif Dağlı, Türkiye'nin hem bugünü hem de yarınını tehdit eden, geleceğin teminatı gençleri hedef alan uyuşturucuyla mücadele kapsamında başarılı operasyonlara imza atan jandarma personelini tebrik etti.

Dağlı, "Samsun'da uyuşturucuyla mücadele, sıfır tolerans anlayışıyla yürütülüyor. Evlatlarımızı zehirleyen uyuşturucu tacirlerine karşı verilen başarılı mücadelede fedakarca gayret gösteren tüm personelimize çalışmalarında kolaylıklar dilerim." ifadesini kullandı.???????