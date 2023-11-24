Samsun'da uyuşturucu operasyonunda silah ve define malzemeleri ele geçirildi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucunun yanı sıra silah ve define arama malzemeleri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çarşamba Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan bir ikamete operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 2 adet power jel dinamit, 1040 gram kükürt, 4 bin 64 gram potasyum nitrat, 2 bin 332 gram barut, 180 adet 9 mm fişek 11 adet AK47 fişeği, 1 adet magnum tabanca fişeği, 5 adet tabanca şarjörü, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca fişeği, 4 adet av tüfeği, 26 adet tüfek kartuşu, 66 adet sentetik ecza hapı, 7 adet uyuşturucu madde emdirilen beyaz bez, 1 adet hassas terazi, 1,41 gram kubar esrar maddesi, 5 adet sikke, 4 adet yüzük, 9 parça tarihi eser olabilecek madde, 1 adet mızrak ucu, 1 adet el dedektörü, 2 adet yaban keçisi boynuzu, 1 adet kama ve 1 adet telsiz ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın örgütsel bir kaydının bulunmadığı ve ele geçirilen malzemeleri define bulmak maksatlı kullandığı öğrenildi. - SAMSUN