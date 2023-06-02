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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda İki Zanlı Yakalandı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda İki Zanlı Yakalandı

Güncel Haberler

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı. İlyasköy Şehit Mesut Yılmaz Polis Merkezi ekipleri, Zeytinlik Mahallesi'nde E.K. ve F.B'nin ikametlerine operasyon düzenledi. Adreste arama yapan ekipler, 3 paket halinde 28,59 sentetik uyuşturucu ve iki uyuşturucu içme aparatı ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerden F.B, hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapıldıktan sonra salıverildi. E.K. ise Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

İlyasköy Şehit Mesut Yılmaz Polis Merkezi ekipleri, Zeytinlik Mahallesi'nde E.K. ve F.B'nin ikametlerine operasyon düzenledi.

Adreste arama yapan ekipler, 3 paket halinde 28,59 sentetik uyuşturucu ve iki uyuşturucu içme aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerden F.B, hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldıktan sonra salıverildi.

E.K. ise Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.???????

Kaynak: AA / Güncel

Mesut Yılmaz Samsun Güncel Haberler

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