Samsun'da uyuşturucu operasyonunda biri kadın 3 zanlı yakalandı Güncel Haberler Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda biri kadın 3 şüpheli gözaltına alındı. Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda biri kadın 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede irtibatlı oldukları kişilere uyuşturucu sattıkları bilgisi edinilen E.G. isimli kadın ile N.Y'nin yakalanması için çalışma yürüttü. Takip sonucu şüphelilerle teması görülen bir kişinin üzerinde yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu bulundu. Gözaltına alınan zanlı, hakkında "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. Operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerin ikametinde yaptıkları aramada, çeşitli miktarlarda esrar ve sentetik uyuşturucu, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 490 lira ele geçirdi. Gözaltına alınan E.G. ve N.Y. emniyete götürüldü. Kaynak: AA / Güncel Emniyet Müdürlüğü İlkadım Samsun Güncel Haberler

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