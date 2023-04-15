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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

Samsun'un İlkadım ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

Samsun'un İlkadım ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

İlyasköy Polis Merkezi ekipleri Yenidoğan Mahallesi Umutlar Sokak'ta durumundan şüphelenilen V.K'yi kovalamacayla yakaladı.

Ekipler, şüphelinin üzerinde 2 paket halinde 47 gram metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

İlkadım Samsun Güncel Haberler

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