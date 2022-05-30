Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı - Haberler

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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

AA - Yaşar Karaman - Güncel
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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kişi uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kişi uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin gerçekleştirildiği istihbari çalışma neticesinde S.Ş. (36) isimli şahsın Orta Mahalle'deki evine operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramalarda bir adet dijital el terazisi, toplam 68,48 gram esrar maddesi, 742 adet sentetik ecza hap ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

S.Ş, gözaltına alındı.

AA / Yaşar Karaman - Güncel

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