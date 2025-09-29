Haberler

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 8 Gözaltı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, operasyon kapsamında 10 bin 61 sentetik hap ve diğer uyuşturucu maddeleri ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda, İlkadım, Canik ve Atakum'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Adreslerde ekiplerin yaptığı aramada, 10 bin 61 sentetik hap, 11,49 gram metamfetamin, 121 gram sentetik kannabionid, ruhsatsız tüfek ve hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda G.G. (28), A.Y. (21), T.B. (22), G.A. (24), H.G. (25), O.T. (22), S.D. (27) ve A.Y.G. (32) gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.

2) TRAFİKTE MAKAS ATIP YARIŞTILAR; O ANLAR KAMERADA

Bursa'da, otomobil ve hafif ticari araç sürücüleri makas atıp, yarıştı. Trafiği tehlikeye düşüren sürücülerden biri o anları da cep telefonuyla kaydetti.

Nilüfer ilçesi Küçük Sanayi Bölgesinden kent merkezi istikametine seyir halinde olan otomobil ile hafif ticari aracın sürücüleri, makas atıp birbirleriyle yarışarak trafiği tehlikeye attı. Hafif ticari araç sürücüsü yaptığı manevrayla kaza yapmaktan son anda kurtulurken, o anları da cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
