Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda İlkadım ve Atakum ilçelerinde toplamda 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda binlerce adet sentetik ecza, skunk, ecstasy hap ve tüfek ele geçirildi.

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte düzenledikleri operasyonda 4 bin 274 adet sentetik ecza ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Narkotik polisi ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonunda 114 bin 226 adet sentetik ecza, 18,90 gram skunk maddesi, 62 adet extacy hap, 11 gram extacy tozu, 1 adet ruhsatsız tüfek,

25 adet tüfek kartuşu ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 45 bin 50 TL ele geçirdi.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. - SAMSUN