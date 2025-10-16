Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Tutuklama
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı. Yapılan operasyonlarda 12 bin 793 sentetik ecza hapı ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş Şubesi ile Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında belirlenen adreslere operasyonlar düzenlendi.
Adreslerde arama yapan ekipler, 12 bin 793 sentetik ecza hapı, 1 litre likit esrar, 191,9 gram sentetik uyuşturucu, 2 esrarlı sigara ile hassas terazi ele geçirdi.
Operasyonlarda gözaltına alınan A.M. (31), S.C. (21), S.S. (32), H.C. (49), M.B. (25), Y.E.A. (19) ve F.K. (20) emniyete götürüldü.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.M, S.S, H.C, M.B, Y.E.A. ile F.K. tutuklandı, S.C. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.