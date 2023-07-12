Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Yakalandı

Samsun'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı. Operasyonda 154 uyuşturucu hap ile 1 kapsül sentetik ecza hapı ele geçirildi. İşlem yapılan zanlılardan 2'si serbest bırakılırken, 3 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca daha önce ele geçirilen uyuşturucuyla bağlantısı olduğu tespit edilen bir kişi de yakalandı.