Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Kişi Yakalandı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Kişi Yakalandı
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Samsun'un İlkadım, Canik ve Havza ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve aparat ele geçirildi.

Samsun'un İlkadım, Canik ve Havza ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İlkadım, Canik ve Havza ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2 bin 94 adet sentetik ecza, 55,62 gram sentetik uyuşturucu, 6 kök kenevir bitkisi, 2 hassas terazi, 6 uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
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