Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Kişi Yakalandı
Samsun'un İlkadım, Canik ve Havza ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve aparat ele geçirildi.
Samsun'un İlkadım, Canik ve Havza ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İlkadım, Canik ve Havza ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 2 bin 94 adet sentetik ecza, 55,62 gram sentetik uyuşturucu, 6 kök kenevir bitkisi, 2 hassas terazi, 6 uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel