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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Gözaltı

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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yaptığı operasyonla 700 mililitre likit esrar, 552 sentetik ecza hapı ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım, Atakum ve Tekkeköy ilçelerinde uyuşturucu satışı yapan ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, 20 şişe içerisinde 700 mililitre likit esrar, 552 sentetik ecza hapı, uyuşturucu kullanma aparatı ve bir miktar sentetik uyuşturucu ile esrar ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel
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