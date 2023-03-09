Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
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Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Salıpazarı'nda uyuşturucu sattığı veya kullandığı değerlendirilen 5 şüpheliye ait ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince adreslerde yapılan aramada 4 sentetik ecza hapı, 2 gram kenevir tohumu, 3 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Güncel