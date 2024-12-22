Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Bin 320 Sentetik Ecza Ele Geçirildi
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 20 yaşındaki S.A. isimli şüpheli gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, şüphelinin adresinde yaptıkları aramada 5 bin 320 sentetik ecza ele geçirdi.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 bin 320 sentetik ecza ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, S.A'nın (20) uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Merkez İlkadım ilçesinde şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, 5 bin 320 sentetik ecza ele geçirdi.
Gözaltına alınan S.A, işlemleri için emniyete götürüldü. ????
Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel