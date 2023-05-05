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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Güncel Haberler

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekiplerince Orta Mahalle'de bir araç ve içinde bulunanların üzerinde arama yapıldı.

Araçta yaklaşık 141 gram esrar ile 3 bıçak, şüphelilerin üzerinde de 5 gram esrar ile 3 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Araçta bulunan E.B, Y.E.G, M.C.D. ve E.B. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel

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