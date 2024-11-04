Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
Samsun'da gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda polisin düzenlediği eş zamanlı baskınlarda 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 681 sentetik hap, 149 gram metamfetamin, 28 gram eroin ve diğer uyuşturucu maddeler ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
SAMSUN'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 4 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 681 sentetik hap, 149,08 gram metamfetamin, 28,24 gram eroin, 72,60 gram esrar, 2,12 gram kokain, 2 hassas terazi, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 ruhsatsız tabanca ve 7 mermi ele geçirildi.
Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,