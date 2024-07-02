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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

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Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, esrar, sentetik uyuşturucu, sentetik ecza hapı ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Ekipler, Güzelyalı ve Esenevler mahallelerinde İ.İ. (53), A.K. (41), F.S.G. (41) ve S.E'nin (42) iş yeri ve ikametlerinde yaptıkları aramada, 12,40 gram esrar, 419,82 gram sentetik uyuşturucu, 143 sentetik ecza hapı, 2 hassas terazi, esrar öğütücü ile uyuşturucu kullanım aparatı, ruhsatsız tabanca ve 43 tabanca fişeği ele geçirdi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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