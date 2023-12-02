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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 38 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 38 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda, 5 bin 249 sentetik ecza hapı, 53,28 gram metamfetamin, 6 litre likit esrar, 216,67 gram esrar, 3,82 gram eroin, 0,01 gram kokain, 2 esrar öğütücü ve uyuşturucu kullanımına yarayan aparatlar ele geçirildi. Operasyonlarda, aralarında uyuşturucu ticareti yapmak suçundan kesinleşmiş cezası olan 3 hükümlünün de yer aldığı 38 kişi yakalandı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 38 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde belirlenen adreslere operasyonlar düzenlendi.

Adresler ve araçlar ile şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 5 bin 249 sentetik ecza hapı, 53,28 gram metamfetamin, 6 litre likit esrar, 216,67 gram esrar, 3,82 gram eroin, 0,01 gram kokain, 2 esrar öğütücü ve uyuşturucu kullanımına yarayan aparatlar ele geçirildi.

Operasyonlarda, aralarında uyuşturucu ticareti yapmak suçundan kesinleşmiş cezası olan 3 hükümlünün de yer aldığı 38 kişi yakalandı.

Kaynak: AA / Güncel

Samsun Uyuşturucu Suç Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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